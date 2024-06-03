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Директор воронежской школы, где перед ЕГЭ детей «раздевали и щупали», уволилась

Директор воронежской школы, где перед ЕГЭ детей «раздевали и щупали», уволилась

После скандала в школе прошла проверка.   После скандала с досмотром девушек перед ЕГЭ в воронежской школе директор этого учебного заведения уволилась.

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Комментарии
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Святогор Князев
Тупой автор из Росбалта действует по принципу &quot;Ссы в глаза-божья роса&quot;. А видео гуляющие по интернету говорят об обратном! А именно о том что тав творился беспредел, организованный руководством школы и исполняемый учителем физкультуры с лицом дауна! Что авторишка? Денег дали? Или команда была - затушевать? Надо спустить пар в свисток? Что директор? Директора на общественные работы и отпустить на пенсию А вот министра - судить! Он враг! И то что президент этого не видит - минус президенту! Даже Государственная Дума уже в этом убедилась! Чего ещё надо дождаться, чтобы снять  дискредитирующего себя и всю систему образования министра?
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