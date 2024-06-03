Директор воронежской школы, где перед ЕГЭ детей «раздевали и щупали», уволилась

Святогор Князев

Тупой автор из Росбалта действует по принципу "Ссы в глаза-божья роса". А видео гуляющие по интернету говорят об обратном! А именно о том что тав творился беспредел, организованный руководством школы и исполняемый учителем физкультуры с лицом дауна! Что авторишка? Денег дали? Или команда была - затушевать? Надо спустить пар в свисток? Что директор? Директора на общественные работы и отпустить на пенсию А вот министра - судить! Он враг! И то что президент этого не видит - минус президенту! Даже Государственная Дума уже в этом убедилась! Чего ещё надо дождаться, чтобы снять дискредитирующего себя и всю систему образования министра?