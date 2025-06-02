Опасный сорняк захватил 640 га земли в Астраханской области, введен карантин

В Астраханской области из-за опасного сорняка установлена карантинная фитосанитарная зона. Причиной стал карантинный объект - горчак ползучий (розовый), обнаруженный сотрудниками Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
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