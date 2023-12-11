Россияне живут в «реально свободной стране» и должны за это благодарить Бога. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе проповеди в Знаменском храме при главном управлении МВД России по Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии