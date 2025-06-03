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Магнитные бури на Земле: 54 часа уникальных геомагнитных возмущений

Магнитные бури на Земле: 54 часа уникальных геомагнитных возмущений

Лаборатория солнечной астрономии сообщает: Землю атакуют магнитные бури, непрерывно продолжающиеся 54 часа, что может стать рекордом для текущего солнечного цикла.

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