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Вот история

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Мой путь к пониманию биткоина: больше чем просто цифровое золото

Мой путь к пониманию биткоина: больше чем просто цифровое золото

Когда я впервые услышала о биткоине, он казался мне чем-то эфемерным, игрой для гиков и спекулянтов. Признаюсь, цифры с шестью нулями и разговоры о децентрализации скорее отталкивали, чем вызывали желание разобраться.

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