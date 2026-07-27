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«Не обращайте внимания. Это всё неправда»: фигуристка Грищук отреагировала на обвинения в домашнем насилии над дочерью

«Не обращайте внимания. Это всё неправда»: фигуристка Грищук отреагировала на обвинения в домашнем насилии над дочерью

Дочь Оксаны Грищук публично обвинила мать в домашнем насилии и подала соответствующее заявление. 23-летняя Скайлер Грейс Грищук рассказала о физическом и об эмоциональном насилии со стороны одной из самых титулованных фигуристок в истории танцев на льду.

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