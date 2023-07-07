Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе

Елена Волкова

Ни в коем случае! В.В. Путину нельзя ехать в Турцию ни под каким предлогом! Убьют любым способом, это уже проходили. Потом скажут, что какой-то там неадекватный охранник это сделал, а они вообще ни при чём. Верить туркам нельзя!!! Хочет Эрдоган пообщаться - пожалуйста, по видеосвязи распрекрасно можно поговорить и всё обсудить!