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Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе

Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в ходе пресс-конференции после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским о том, что ждёт прибытия в Турцию российского лидера Владимира Путина в августе текущего года.

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Комментарии
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Елена Волкова
Ни в коем случае! В.В. Путину нельзя ехать в Турцию ни под каким предлогом! Убьют любым способом, это уже проходили. Потом скажут, что какой-то там неадекватный охранник это сделал, а они вообще ни при чём. Верить туркам нельзя!!! Хочет Эрдоган пообщаться - пожалуйста, по видеосвязи распрекрасно можно поговорить и всё обсудить!
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