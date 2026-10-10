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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Кейна 17 (12+5) очков в 12 матчах сезона за клуб и сборную. Форвард «Баварии» сделал 2 ассиста в игре с «Аугсбургом»

Харри Кейн сделал два результативных паса в матче с « Аугсбургом » в 5-м туре Бундеслиги (2:2, второй тайм).

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