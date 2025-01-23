Офис комиссара Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики в Специальном административном районе Гонконг выразил недовольство и решительный протест после того, как министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми провел встречу с антикитайскими активистами, преследуемыми полицией Гонконга, сообщает romanian.
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