Китай призвал Великобританию прекратить вмешательство в дела Гонконга

Офис комиссара Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики в Специальном административном районе Гонконг выразил недовольство и решительный протест после того, как министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми провел встречу с антикитайскими активистами, преследуемыми полицией Гонконга, сообщает romanian.