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МОСИНФОРМ

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В Щукине появится здание полиции с физкультурно-оздоровительным комплексом

В Щукине появится здание полиции с физкультурно-оздоровительным комплексом

Выдан градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) для возведения нового административного здания для нужд управления внутренних дел и физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Щукино на северо-западе столицы.

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