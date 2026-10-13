ФАС возбудила 67 дел из-за нарушений на топливном рынке России

Для сдерживания цен региональные власти заключили 94 соглашения с АЗС.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала 67 разбирательств по фактам возможных нарушений законодательства на российском топливном рынке и вынесла 99 предупреждений.
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