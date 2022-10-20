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ВСК вошла в топ рейтинга самых "зеленых" страховых компаний России

ВСК вошла в топ рейтинга самых "зеленых" страховых компаний России

Страховой Дом ВСК вошел в топ ESG-рейтинга среди страховых компаний России. Анализ рынка проводили издание РБК и Национальное рейтинговое агентство (НРА).

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