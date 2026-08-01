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Царьград

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Чиновники получили сроки, но не сели. Уехали на СВО: 5 имён - вот, что с ними стало

Чиновники получили сроки, но не сели. Уехали на СВО: 5 имён - вот, что с ними стало

Чиновники получили сроки, но не сели. Уехали на СВО: 5 имён - вот, что с ними стало. Всё более актуальной становится проблема использования зоны СВО как прачечной для осуждённых "важных" людей, для проворовавшихся чиновников, которые либо уже под следствием, либо понимают, что за ними скоро придут, - и действуют на опережение.

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