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Представлен первый российский электромобиль EVM Pro за 3,5 млн рублей

Представлен первый российский электромобиль EVM Pro за 3,5 млн рублей

Модель EVM Pro создана в партнерстве с Ульяновским автозаводом на шасси Профи Полуторка. УАЗ предоставляет автомобиль «планер» без силовой установки, а все переоборудование осуществляется силами специалистов «Электромобили Мануфэкчуринг рус».

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