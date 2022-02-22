Представлен первый российский электромобиль EVM Pro за 3,5 млн рублей

Модель EVM Pro создана в партнерстве с Ульяновским автозаводом на шасси Профи Полуторка. УАЗ предоставляет автомобиль «планер» без силовой установки, а все переоборудование осуществляется силами специалистов «Электромобили Мануфэкчуринг рус».