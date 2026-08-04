АиФ Кухня
ГлавнаяРецепты в инфогра...Меленькие хитростиДебатыПродукты и напиткиПитание и диетыКухни мираБытовая техника и...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

АиФ Кухня

10 664 подписчика

Небезобидный персик. Кому можно его есть летом и кому стоит избегать

Небезобидный персик. Кому можно его есть летом и кому стоит избегать

Персик - один из самых любимых летних лакомств, сочный, сладкий и как все фрукты, ассоциируется с легкостью и здоровым питанием.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sema
Спасибо за полезную статью! Каждый организм индивидуален, хорошо, что всегда есть альтернативный выбор. На земле растет много вкусных и полезных фруктов, и каждый человек может выбрать фрукт по своим особенностям здоровья. «Всё соделал Он прекрасным в своё время, и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца». Екклесиаст, 3 глава — Библия — Синодальный перевод.
Ответить
1 м.