Небезобидный персик. Кому можно его есть летом и кому стоит избегать

Sema

Спасибо за полезную статью! Каждый организм индивидуален, хорошо, что всегда есть альтернативный выбор. На земле растет много вкусных и полезных фруктов, и каждый человек может выбрать фрукт по своим особенностям здоровья. «Всё соделал Он прекрасным в своё время, и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца». Екклесиаст, 3 глава — Библия — Синодальный перевод.