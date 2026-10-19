86 эпизодов мошенничества: в Крыму завершили дело о преступной схеме с банковскими картами.Следственный отдел УМВД России «Ялтинское» направил в суд уголовное дело о серии мошеннических действий.
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