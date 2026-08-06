Главе Popcorn Books запросили условный срок по делу об ЛГБТ**-книгах

Наказание также попросили считать условным с испытательным сроком в пять лет Прокурор просит назначить четыре года лишения свободы условно руководителю издательств Popcorn Books и "Индивидуум принт" Дмитрию Протопопову* за организацию продаж книг по теме ЛГБТ**, сообщает корреспондент ТАСС.
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