Обучающийся в Эдинбурге россиянин Комаров рассказал о травле за поддержку СВО

Россиянин Андрей Комаров, который учится в Университете Эдинбурга в Шотландии, рассказал РИА Новости, что другие студенты его травят из-за того, что он не осудил Россию после начала спецоперации на Украине.
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