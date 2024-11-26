Британия заявила о вхождении конфликта на Украине в критическую фазу

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что конфликт на Украине достиг критической фазы. Такое заявление он сделала после переговоров с коллегами из МО Германии, Италии, Польши и Франции, пишет ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии