28 декабря в Архангельске без отопления, воды и электричества останутся тысячи горожан

О плановых ремонтах на коммунальных сетях сообщает пресс-служба городской администрации.С 9:00 до 17:00 теплоснабжение отключат по адресам: проспект Троицкий, 180, 182, 184; набережная Северной Двины, 2, 2/2, 3, 4/1, 6/1; проспект Ленинградский, 277, 279, 279/1.