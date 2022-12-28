Регион 29

108 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина
    😘😘😘В Архангельске пр...
  • Meri Zolotaryova
    Спасибо вам большое за то что вы не прошли мимо..здоровья вам и вашим близким. Низкий поклон 😢🙏🙏🙏Семья из Новодвин...
  • Елизавета Zolotova
    Отличная статья!это просто про нашу семью.Старшей сестрой была я.Моложе меня  на 3 г.была средняя.Самый младший -брат...В чем причина вра...

28 декабря в Архангельске без отопления, воды и электричества останутся тысячи горожан

28 декабря в Архангельске без отопления, воды и электричества останутся тысячи горожан

О плановых ремонтах на коммунальных сетях сообщает пресс-служба городской администрации.С 9:00 до 17:00 теплоснабжение отключат по адресам: проспект Троицкий, 180, 182, 184; набережная Северной Двины, 2, 2/2, 3, 4/1, 6/1; проспект Ленинградский, 277, 279, 279/1.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх