Бесовщина на Украине набирает обороты. Так, благотворительная организация «Інша» (другая – прим. РВ), которая защищает права половых извращенцев разного рода на Украине, а также управляется женщинами «нетрадиционной сексуальной ориентации», заключила «контракт» с национальным заповедником «София Киевская», где ЛГБТ*-художница будет презентовать свою картину.
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