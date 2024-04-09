Бесовщина на Украине набирает обороты. Так, благотворительная организация «Інша» (другая – прим. РВ), которая защищает права половых извращенцев разного рода на Украине, а также управляется женщинами «нетрадиционной сексуальной ориентации», заключила «контракт» с национальным заповедником «София Киевская», где ЛГБТ*-художница будет презентовать свою картину.