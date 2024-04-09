Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 434 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Так у  НАЦИСТОВ НЕТ ВЫХОДА , ИМ же   .....ЗДЕЦ ПРИХОДИТ  вот они и  ИДУТ  в  ВАБАНК, ГОТОВЫ на  ВСЕ  и  ВСЯ  , РАЗБОМ...Директор ЗАЭС об ...
  • Дмитрий Гурин
    И это всего лишь максимум 1500-ки а ведь есть и 9000-ки. Шлепс и ж/б укрытия сложились на всю свою глубину.«Они жуткие»: в В...
  • лина любимцева
    Оторвать бы ему эти руки, вместе с башкой.Зеленский решил в...

Киевский режим отдал исконно русский храм 11 века на растерзание извращенцам

Киевский режим отдал исконно русский храм 11 века на растерзание извращенцам

Бесовщина на Украине набирает обороты. Так, благотворительная организация «Інша» (другая – прим. РВ), которая защищает права половых извращенцев разного рода на Украине, а также управляется женщинами «нетрадиционной сексуальной ориентации», заключила «контракт» с национальным заповедником «София Киевская», где ЛГБТ*-художница будет презентовать свою картину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ю
Юрий Зубрин
Что можно ожидать от &quot;сатанистов&quot; и жидов ,находящихся у власти ....
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх