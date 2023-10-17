Приметы и поверья на 18 октября 2023 года, связанные с празднованием в честь памяти мученицы Харитины Амисийской Юлия СкворцоваИспокон веков славяне ежегодно в день 18 октября вспоминают об определённых приметах и поверьях, связанных с проведением празднования в честь святой великомученицы Харитины Амисийской.