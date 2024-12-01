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Русский Днепропетровск

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Массовый драп ВСУ: Под обреченный Покровск перебросили американскую «золотую дивизию» — последнее, что осталось

Радомир Маркуш 30 ноября 2024 г., 20:31   Из-за драпа «хероев» по хатам и огромных потерь захисников на Южно-Донецком участке положение бандеровцев стало критическим Местечковый бандеровский паблик «Слухи Покровска, Селидово, Курахово» сообщил о начавшихся боях в населенном пункте Пушкино (относящемся к Покровской городской общине), захват которого откроет армии России путь к трассе Покровск — Курахово.

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