Радомир Маркуш 30 ноября 2024 г., 20:31 Из-за драпа «хероев» по хатам и огромных потерь захисников на Южно-Донецком участке положение бандеровцев стало критическим Местечковый бандеровский паблик «Слухи Покровска, Селидово, Курахово» сообщил о начавшихся боях в населенном пункте Пушкино (относящемся к Покровской городской общине), захват которого откроет армии России путь к трассе Покровск — Курахово.