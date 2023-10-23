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Экс-президент Боливии призвал объявить Израиль государством-террористом. Заявление Эво Моралеса

Экс-президент Боливии призвал объявить Израиль государством-террористом. Заявление Эво Моралеса

Эво Моралес, бывший президент Боливии и лидер оппозиционной партии №Движение к социализму», потребовал от своего правительства разорвать дипломатические отношения с Израилем и осудить его за «массовые убийства и геноцид» палестинцев.

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