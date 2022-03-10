Форвард «Энергетика-БГУ» Диалло перейдет «Кайсар» («Белорусский футбол»)

«Белорусский футбол» сообщил о возможном переезде форварда «Энергетика-БГУ» Адама Диалло в кызылординский «Кайсар».

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