Силуанов: РФ использует западные активы для поддержки регионов

Россия использует доходы от активов западных стран для развития регионов, 5 декабря заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью Павлу Зарубину, опубликованном 5 декабря в Telegram-канале журналиста.
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