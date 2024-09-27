Экономический рост Ботсваны замедлился, но ненадолго — эксперты

Быстрорастущая в прошлые годы экономика Ботсваны столкнулась с резким спадом, замедлившись до 1% роста в 2024 году из-за внезапного спада на алмазном рынке, но эксперты прогнозируют ее восстановление в течение следующих двух лет, 26 сентября пишет газета TheVoiceBW.