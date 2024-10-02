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"Что эти дети делают в России?": Скандал с мигрантами-первоклашками в Калининграде вышел на новый уровень

"Что эти дети делают в России?": Скандал с мигрантами-первоклашками в Калининграде вышел на новый уровень

Фото: Царьград Скандал с мигрантами-первоклашками в Калининграде вышел на новый уровень. Пока директор школы советует русским детям учить узбекский, Следственный комитет начал проверку.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А за что ты, ничтожество пиндосское, ненавидишь СССР?Если  ты стал мразью, то  виновен ты, а не СССР.
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39 мин.
Борис Леонтьев
Вряд ли этот ублюдок сам знает узбекский. Но что совершенно точно, так это то, что он обычный уклонист, который просто пользуется тем, что школьных учителей в армию не берут. По крайней мере в СВО. Вот он и нашёл способ уклонятся от мобилизации и наглеет.
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27 мин.
Максим Ширяев
Вадим Кузнецов, тебя надо немедленно в Думу, вместо продажных и плутоватых, которые нынче заседают.
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21 мин.

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