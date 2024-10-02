"Что эти дети делают в России?": Скандал с мигрантами-первоклашками в Калининграде вышел на новый уровень

Фото: Царьград Скандал с мигрантами-первоклашками в Калининграде вышел на новый уровень. Пока директор школы советует русским детям учить узбекский, Следственный комитет начал проверку.
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