А за что ты, ничтожество пиндосское, ненавидишь СССР?Если ты стал мразью, то виновен ты, а не СССР.

Борис Леонтьев

Вряд ли этот ублюдок сам знает узбекский. Но что совершенно точно, так это то, что он обычный уклонист, который просто пользуется тем, что школьных учителей в армию не берут. По крайней мере в СВО. Вот он и нашёл способ уклонятся от мобилизации и наглеет.