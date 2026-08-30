Роснедра сообщили о росте запасов золота в России до 176,6 тонны

По итогам первого полугодия прирост запасов золота в России составил 176,6 тонны, а объем серебра за этот же период увеличился на 1,4 тысячи тонн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВЮ ВС РФ взяли под к...
- ВЮ ВС РФ взяли под к...
- M Власть в Белграде...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым