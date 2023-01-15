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«Челси» призвал фанатов подписаться на Мудрика и оставить ему послание, хотя игрок еще не перешел

«Челси» публикует фото и видео Михаила Мудрика в соцсетях, хотя игрок еще не перешел в клуб. Вчера пресс-служба «синих» выложила фото игрока с подписью «Оставьте послание для Михаила Мудрика, чтобы показать ему нашу любовь!» Вскоре после этого лондонский клуб опубликовал нарезку с лучшими голами вингера в составе «Шахтера» и написал: «Немного волшебства от Михаила Мудрика! Подпишитесь на него!» На момент публикации первая публикация собрала более 1 млн лайков, вторая – более 446 тысяч.

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