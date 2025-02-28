Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 894 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наиль Бакиров
    Надеемся , на этот раз прокуратура скажет своё слово !!! А не как всегда , одни отписки... Не советуем ждать возмущен...«Ты уедешь, таджи...
  • Юрий Чернышенко
    А о чем думает прокуратура? Выходите на Бастрыкина или обращайтесь к уголовникам, они тоже люди, порядок наведут быст...«Ты уедешь, таджи...
  • Сергей Кептицин
    Шахтёры как рабы. А там, в городе, наверное, сплошь шаурмы, пловные, чайханы.«Ты уедешь, таджи...

«Красный рассвет»: как изменилось украинское и российское общество после начала СВО

«Красный рассвет»: как изменилось украинское и российское общество после начала СВО

По мере развития в медийном пространстве так называемого «миротворческого процесса» между Москвой и Киевом по версии Дональда Трампа возникает все больше вопросов, как его итоги примет патриотически настроенное общество России и Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх