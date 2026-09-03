Транспортные компании в I полугодии отмечают рост поставок медицинских товаров в РФ

Транспортно-логистические операторы «Байт Транзит» и «Деловые линии» фиксируют рост поставок медицинских товаров в РФ в I полугодии 2026 года относительно аналогичного периода прошлого года.
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