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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейн – самый популярный игрок Фэнтези ЛЧ. Из полузащитников чаще всех берут Рафинью, из защитников – Хакими, Райя – популярнее всех среди вратарей

На Спортсе’’ стартует Фэнтези Лиги чемпионов , дедлайн 1-го тура – сегодня в 19:45 мск. Давид Райя – самый популярный вратарь турнира.

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