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В России родилось минимальное количество детей с 1999 года

В России родилось минимальное количество детей с 1999 года

Число родившихся в России в 2023 году детей оказалось минимальным с 1999-го. Об этом говорят предварительные данные Росстата.

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Комментарии
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G
GISMbICH
Нельзя наполнить чашу, которая полна. Если наше &quot;доблестное&quot; правительство (некоторые их которого являются откровенными предателями) считает, что решение демографической проблемы - мигранты, ну значит Россия скоро будет без русских, и Россию скоро некому будет защищать. А это значит, что вся текущая... хм... бльдь... &quot;элита&quot; будет замещена элитой с Запада. И свершится мечта Запада, когда для каждого региона России, которые будет уже &quot;суверенными&quot; республиками, будет своя валюта. Те, кто сегодня ради своей прибыли завозят в Россию мигрантов, потакая британской разведке, - откровенные предатели. Люди боятся рожать детей, которых пришлые и местные дикари будут избивать в школах, на детских площадках, просто в городе. Люди не хотят заводить семьи, потому что видят, что они не в состоянии на доход от доступной работы организовать свою жизнь, не говоря уже о том, что нужно будет материально отвечать за супругу, за детей... Нет свободы, нет стабильности в стране. Посреди откровенных предателей сложно строить светлое будущее.  Стране нужны чистки, стране нужен Сталин-2.0, Стране нужен новый &quot;1937-й&quot;. Если продолжать жить в этом &quot;застое&quot;, жить без идеологии, без которой многие &quot;ведутся&quot; на &quot;ложные флаги&quot;, ничего не изменится, нужно &quot;сжечь&quot; старое, чтобы создать новое, которое заработает в полную силу. А для этого всего нужно ЛИБО ИМЕТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ВОЛЮ ВМЕСТЕ С ПОНИМАНИЕМ ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЛИБО ВСЕЙ СТРАНЕ, ВСЕМУ НАРОДУ ПОДОЙТИ К КРАЮ ВЫЖИВАНИЯ, ЧТОБЫ ОБРЕСТИ ЭТУ ВОЛЮ И ЭТО ПОНИМАНИЕ. Найдём ли мы все и наши руководители в себе мудрость, чтобы пройти это время бушующих перемен, или обретём её в ходе тяжёлых потрясений, зависит от нас всех.
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