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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

На берегу красивого озера Ендреня проведены учебно-тренировочныее сборы по спортивному ориентированию.

На берегу красивого озера Ендреня проведены учебно-тренировочныее сборы по спортивному ориентированию.

12-20 июля 2024 года для воспитанников ГУО ´Центр туризма краеведения и экскурсий детей молодежи г. Бобруйска´ в рамках летнего оздоровительного лагеря состоялись учебно-тренировочные сборы по спортивному ориентированию.

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