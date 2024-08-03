На берегу красивого озера Ендреня проведены учебно-тренировочныее сборы по спортивному ориентированию.

12-20 июля 2024 года для воспитанников ГУО ´Центр туризма краеведения и экскурсий детей молодежи г. Бобруйска´ в рамках летнего оздоровительного лагеря состоялись учебно-тренировочные сборы по спортивному ориентированию.
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