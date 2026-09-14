Истошный крик в тайге: новое в деле Усольцевых

Год спустя после исчезновения семьи в Кутурчине всплыла жуткая деталь. Близится годовщина одной из самых громких и загадочных трагедий в Красноярском крае.
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