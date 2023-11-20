Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Из-за непогоды 50 тысяч россиян остались без электричества

Из-за непогоды 50 тысяч россиян остались без электричества

Около 50 тысяч россиян оказались без электричества из-за мощных ветров. В Минэнерго пообещали устранить последствия непогоды в Крыму до конца сегодняшнего дня, а в Кемеровской области и Алтайском крае до середины завтрашнего.

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