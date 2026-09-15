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Почему в Германии появляются «русские дроны»

Почему в Германии появляются «русские дроны»

Настало время совсем уж офигительных историй. Даже на фоне того бреда, который льется с Запада Фото: @ IMAGO/EHL Media/imago-images.

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