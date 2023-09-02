Добрый день, дорогие друзья, мы, наверное, хотели бы сделать серию публикаций по вероятности переговорного процесса с саломазохистами по заморозке так называемой “первой фазы горячего конфликта”.
Переговоры с саломазохистами
Комментарии
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Владимир Аверков
тебя бы,клоун с такой статейкой в 1945 год...мигом бы поумнел на лесоповале...кто с врагом договаривается?-его принуждают к КАПИТУЛЯЦИИ....в лучшем для врага случае...
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1 д.
Модест
Можно было без апломба и выебонов перед подписчиками изложить эти аргументы - за своего бы сошёл. А так - обычный подобострастный охранитель. Жаль, много дельных мыслей было и от этого "слёзы обиды потом стынут в жилах, и волосы сжимаются в кулак".
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19 час.
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