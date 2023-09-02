Переговоры с саломазохистами

тебя бы,клоун с такой статейкой в 1945 год...мигом бы поумнел на лесоповале...кто с врагом договаривается?-его принуждают к КАПИТУЛЯЦИИ....в лучшем для врага случае...

Модест

Можно было без апломба и выебонов перед подписчиками изложить эти аргументы - за своего бы сошёл. А так - обычный подобострастный охранитель. Жаль, много дельных мыслей было и от этого "слёзы обиды потом стынут в жилах, и волосы сжимаются в кулак".