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Царьград

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Килограммы золота и деньги - ущерб больше 102 миллионов. В Петербурге задержана курьер мошенников

Килограммы золота и деньги - ущерб больше 102 миллионов. В Петербурге задержана курьер мошенников

Пенсионеры лишились слитков золота и миллионных накоплений. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

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