В турецком Тургутлу задержали подозреваемого в стрельбе у школы

Восемь человек пострадали в результате стрельбы возле профессионально-технического лицея имени Инджи Юзмез в турецком Тургутлу.
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