Обратите внимание Временная трудовая занятость обучающихся

В республике создана система по организации круглогодичной временной трудовой занятости обучающихся в учреждениях образования в свободное от учебы время в целях приобщения их к общественно полезному труду и получению необходимых трудовых навыков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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