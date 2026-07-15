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Регионы России

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Квалифицированные инвесторы в России с 2026 года получат доступ к иностранным стейблкоинам

Квалифицированные инвесторы в России с 2026 года получат доступ к иностранным стейблкоинам

С 1 сентября 2026 года квалифицированные инвесторы в Российской Федерации смогут приобретать иностранные стейблкоины, в том числе USDT и USDC, а также другие иностранные беспоставочные цифровые инструменты через новую отечественную инфраструктуру для обращения криптовалют.

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