Квалифицированные инвесторы в России с 2026 года получат доступ к иностранным стейблкоинам

С 1 сентября 2026 года квалифицированные инвесторы в Российской Федерации смогут приобретать иностранные стейблкоины, в том числе USDT и USDC, а также другие иностранные беспоставочные цифровые инструменты через новую отечественную инфраструктуру для обращения криптовалют.
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