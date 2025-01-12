Константин Ольшанский 11 января 2024 г., 12:56 Западные подельники Зеленского грустно наблюдают, как горит в украинских степях их техника, «от сердца оторванная» Нехватка бронетехники толкает украинцев на все более безрассудные шаги.
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