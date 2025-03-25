Психолог Дугенцова заявила, что яркие цвета в интерьере повышают раздражительность

Когда дело касается оформления интерьера в своем жилище, люди, как правило, ориентируются на личные вкусовые предпочтения: кому-то нравится сдержанный минимализм, кто-то обожает яркие детали вроде комнатных растений или плакатов, а некоторым по душе величественная роскошь.
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