Психолог Дугенцова заявила, что яркие цвета в интерьере повышают раздражительность

Когда дело касается оформления интерьера в своем жилище, люди, как правило, ориентируются на личные вкусовые предпочтения: кому-то нравится сдержанный минимализм, кто-то обожает яркие детали вроде комнатных растений или плакатов, а некоторым по душе величественная роскошь.