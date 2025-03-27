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Царьград

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Подполье: ВСУ начали прятать вооружение на объектах энергетики

Подполье: ВСУ начали прятать вооружение на объектах энергетики

ВСУ прячут вооружение на подстанциях 750 кВт, соединяющих АЭС, рассказал подпольщик.После достижения договорённости о взаимном ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры между Россией и Украиной украинские боевики начали прятать особо ценное вооружение на подстанциях, соединяющих атомные электростанциию Об этом рассказал представитель пророссийского подполья.

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