Подполье: ВСУ начали прятать вооружение на объектах энергетики

ВСУ прячут вооружение на подстанциях 750 кВт, соединяющих АЭС, рассказал подпольщик.После достижения договорённости о взаимном ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры между Россией и Украиной украинские боевики начали прятать особо ценное вооружение на подстанциях, соединяющих атомные электростанциию Об этом рассказал представитель пророссийского подполья.
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