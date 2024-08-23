Два краткосрочных фактора для определения будущего тренда Litecoin

Недавние данные показывают, что Grayscale накапливает Litecoin независимо от рыночных условий. Этот крупнейший институциональный криптоинвестор не сокращал свои позиции LTC даже во время спада рынка в начале августа.
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