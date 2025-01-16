Участник СВО возмутился странной гуманитарной помощью от мэрии Орла

Участник спецоперации обвинил мэрию Орла в странной гуманитарной помощи, пишут «Орловские новости». По его словам, военные запрашивали реально необходимые им вещи, а получили в основном сладости: конфеты и печенье.
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