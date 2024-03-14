Передача Овечкина и гол Мирошниченко не спасли «Вашингтон» от крупного поражения в матче с «Эдмонтоном»

«Вашингтон» пропустил семь шайб от «Эдмонтона» и потерпел второе поражение кряду. В ночь на 14 марта в Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз».