Передача Овечкина и гол Мирошниченко не спасли «Вашингтон» от крупного поражения в матче с «Эдмонтоном»

«Вашингтон» пропустил семь шайб от «Эдмонтона» и потерпел второе поражение кряду. В ночь на 14 марта в Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии