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Экс-чиновник мэрии Барнаула пытается заменить срок в колонии на принудительные работы

Экс-чиновник мэрии Барнаула пытается заменить срок в колонии на принудительные работы

Бывший заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству Барнаула Сергей Щукин пытается досрочно покинуть колонию строгого режима в Рубцовске, где отбывает срок за посредничество в передаче взятки.

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